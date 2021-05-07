***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2021 11:41
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka arz süreci kapsamında yetkili merciler nezdinde gerekli başvuru süreci devam etmektedir.
Bu kapsamda Yönetim Kurulumuzun 06.05.2021 tarihli toplantısında aldığı karar ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935177
BIST
12:551.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,44
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.431
12:558,2938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0242
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
12:5510,0268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0218
|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0410
En Düşük
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12:55485,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
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|Açılış
|: 485,14
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|Önceki Kapanış
|: 482,57
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485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler12:55
|IHGZT
|1,43
|6.759.789
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|260.766
|% 10,00
|
|AYCES
|80,80
|502.334
|% 9,93
|
|IDEAS
|74,60
|611.795
|% 9,87
|
|KSTUR
|358,00
|563.134
|% 9,41
|
|VAKFN
|15,54
|4.533.857
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,93
|53.190.919
|% -7,21
|
|PETKM
|6,45
|3.208.833.771
|% -6,52
|
|AKSA
|16,08
|59.516.541
|% -6,35
|
|TACTR
|26,00
|78.000
|% -5,45
|
|PETKM
|6,45
|3.208.833.771
|% -6,52
|
|KOZAL
|128,80
|1.181.656.034
|% 5,14
|
|GARAN
|7,62
|812.427.151
|% 3,11
|
|KRDMD
|8,20
|665.809.946
|% -0,97
|
|TUPRS
|95,45
|567.798.175
|% 4,09
|
|PETKM
|6,45
|3.208.833.771
|% -6,52
|
|TSKB
|1,31
|286.004.488
|% 5,65
|
|YKBNK
|2,13
|349.639.999
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,18
|141.471.644
|% 2,61
|
|GARAN
|7,62
|812.427.151
|% 3,11
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2888
|8,2938
|% 0,29
|
|Euro
|10,0196
|10,0268
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,4961
|11,5537
|% 0,38
|
|Frank
|9,0914
|9,1462
|% 0,18
|
|Riyal
|2,2030
|2,2141
|% 0,23
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|5,52
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,32
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|67,93
|67,93
|-0,16
|