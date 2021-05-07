***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka arz süreci kapsamında yetkili merciler nezdinde gerekli başvuru süreci devam etmektedir.Bu kapsamda Yönetim Kurulumuzun 06.05.2021 tarihli toplantısında aldığı karar ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935177BIST