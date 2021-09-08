***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2021 18:05
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Planlanan halka arz sürecine ilişkin Yönetim Kurulu kararı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962866
BIST
12:251.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,18
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.439
En Düşük
1.428
12:258,4681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0059
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4540
12:2510,0431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0264
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
12:25488,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,14
|Açılış
|: 488,89
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,12
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler12:25
|ORCAY
|14,33
|77.189.198
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|71.342.964
|% 9,97
|
|DIRIT
|6,30
|1.029.294
|% 9,95
|
|KTSKR
|87,35
|39.935.461
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|29.556.770
|% 9,92
|
|BALAT
|8,20
|153.414
|% -8,17
|
|BRMEN
|2,40
|21.600
|% -4,76
|
|CASA
|133,40
|108.321
|% -4,30
|
|AKYHO
|2,46
|7.427.577
|% -3,53
|
|IHLAS
|0,59
|27.831.753
|% -3,28
|
|GARAN
|9,40
|656.212.611
|% -0,11
|
|YKBNK
|2,52
|327.856.719
|% -0,40
|
|HALKB
|4,78
|266.734.736
|% 2,36
|
|KRDMD
|7,26
|237.473.667
|% 0,00
|
|THYAO
|12,45
|217.988.807
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,52
|327.856.719
|% -0,40
|
|GARAN
|9,40
|656.212.611
|% -0,11
|
|HALKB
|4,78
|266.734.736
|% 2,36
|
|IHLAS
|0,59
|27.831.753
|% -3,28
|
|ODAS
|1,46
|49.865.864
|% 0,69
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4663
|8,4681
|% 0,07
|
|Euro
|10,0357
|10,0431
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,6708
|11,7293
|% 0,48
|
|Frank
|9,1798
|9,2351
|% 0,47
|
|Riyal
|2,2529
|2,2642
|% 0,18
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|4,38
|
|Altın Gr.
|489
|490
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.225
|3.307
|20,10
|
|Yarım
|1.559
|1.600
|9,72
|
|Çeyrek
|782
|800
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,10
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,58
|0,06
|
|B. Petrol
|72,61
|72,61
|0,01
|