***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2021 15:45
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/09/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının halka arz edilmesine yönelik olarak gerekli esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuş ve alınan onayı takiben esas sözleşme değişikliği gerçekleştirilmiştir.
Ardından, paylarımızın halka arz yoluyla satılması amacıyla taslak izahname eşliğinde 13.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş, bu başvuruya ilişkin duyurumuz 13.09.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yatırımcılarımız ile paylaşılmıştır. Şirketimizin yaptığı değerlendirme neticesinde, bu başvuruya ilişkin sürecin, hedeflenen halka arzın 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla ertelenmesine karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982384
BIST
18:052.031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 26,89
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.053
En Düşük
2.010
18:0513,7922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1049
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
18:0515,5942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0444
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
18:05789,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 4,90
|Açılış
|: 789,74
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FLAP
|2,86
|122.279.307
|% 10,00
|
|NIBAS
|11,44
|45.753.655
|% 10,00
|
|RALYH
|15,30
|6.683.560
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|5.243.025
|% 9,99
|
|POLTK
|495,50
|17.440.432
|% 9,99
|
|UTPYA
|13,77
|5.825.536
|% -10,00
|
|BASCM
|11,70
|509.986
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|3.234.800
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.779.142
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.842.250
|% -9,95
|
|THYAO
|22,00
|4.984.753.725
|% 7,95
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 3,43
|
|KRDMD
|10,50
|4.134.507.273
|% 6,28
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% -1,00
|
|ASELS
|25,04
|3.122.789.075
|% 4,77
|
|EKGYO
|2,53
|1.314.386.857
|% -0,39
|
|YKBNK
|3,61
|1.801.076.206
|% -0,55
|
|KRDMD
|10,50
|4.134.507.273
|% 6,28
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 3,43
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7922
|13,7993
|% 0,82
|
|Euro
|15,5726
|15,5927
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,1532
|18,2442
|% 0,73
|
|Frank
|14,8423
|14,9317
|% 0,30
|
|Riyal
|3,6642
|3,6826
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-7,68
|
|Altın Gr.
|788
|788
|2,83
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,01
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|-0,13
|
|B. Petrol
|75,32
|75,32
|-0,50
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLCVY
Yüzde 5.68 oranında artışla 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 243, 786 adet işlem
-
17:57ULUSE
Yüzde 9.93 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 412 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 36 artarak (% 2.27 ) 1, 819
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, DOBUR, POLTK, EUHOL, ISBIR, BAGFS, METUR, KLNMA, NIBAS, FLAP
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, CRDFA, QNBFB, UTPYA, SEKUR, BASCM, MMCAS