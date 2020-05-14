GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.05.2020 14:24
GÜNCEL HABERLER



***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Sümer Faktoring A.Ş. TRFSUMF82016 ISIN Kodlu 10.000.000.-TL Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 90.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,10
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.01.2020
Satışa Başlanma Tarihi 13.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 0,96946
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.08.2020
Kayıt Tarihi 13.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.08.2020

Ek Açıklamalar
Sümer Faktoring A.Ş.'nin 10.000.000-TL nominal değerli 92 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 13 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 14 Mayıs 2020, itfa tarihi 14 Ağustos 2020'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844946


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:3398.831
Değişim :  -1,33% |  -1.328,23
Açılış :  100.008  
Önceki Kapanış :  100.159  
En Yüksek
100.381 En Düşük
98.825
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 10,34 3.726.636 % 10,00  
TLMAN 11,88 21.960.380 % 10,00  
UMPAS 0,88 365.469 % 10,00  
YBTAS 8.650,00 471.820 % 10,00  
EPLAS 15,73 318.202 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4649 8,5073 % -0,53  
Frank 7,1147 7,1575 % -0,43  
Riyal 1,8485 1,8578 % -0,13  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.716 -0,50  
Altın Gr. 384 384 -1,11  
Cumhuriyet 2.470 2.514 -4,80  
Tam 2.543 2.579 -4,90  
Yarım 1.241 1.261 -2,40  
Çeyrek 620 631 -1,20  
Gümüş.Ons 15,49 15,53 -0,06  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 -0,02  
B. Petrol 30,21 30,21 1,02  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru