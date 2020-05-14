***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Sümer Faktoring A.Ş. TRFSUMF82016 ISIN Kodlu 10.000.000.-TL Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 90.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.08.2020Vade (Gün Sayısı) 92Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,10Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.01.2020Satışa Başlanma Tarihi 13.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 13.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 0,96946Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.08.2020Kayıt Tarihi 13.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.08.2020Ek AçıklamalarSümer Faktoring A.Ş.'nin 10.000.000-TL nominal değerli 92 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 13 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 14 Mayıs 2020, itfa tarihi 14 Ağustos 2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844946BIST