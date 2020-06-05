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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.06.2020 11:38
GÜNCEL HABERLER



***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSUMF62018 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Ana Para ve Faiz Ödemesi Gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 70.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 183
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,85
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,83
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.05.2019
Satışa Başlanma Tarihi 04.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 05.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 36.685.500
İhraç Fiyatı 0,90949
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.06.2020
Kayıt Tarihi 04.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 04.12.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 36.685.500-TL nominal değerli 183 gün vadeli TRFSUMF62018 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 05 Haziran 2020 tarihinde tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849377


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MRSHL 101,80 27.435.289 % 9,99  
RTALB 18,73 44.386.767 % 9,98  
IZTAR 5,85 1.888.177 % 9,96  
AYCES 31,40 1.571.759 % 9,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5256 8,5684 % 0,54  
Frank 7,0392 7,0816 % 0,02  
Riyal 1,7979 1,8070 % 0,28  
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Yarım 1.211 1.225 -4,60  
Çeyrek 605 612 -2,40  
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Gümüş Gr. 3,84 3,85 0,00  
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