***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSUMF82016 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Ana Para ve Faiz Ödemesi Gerçekleşmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 90.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.08.2020Vade (Gün Sayısı) 92Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,10Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.01.2020Satışa Başlanma Tarihi 13.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 13.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 0,96946Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.08.2020Kayıt Tarihi 13.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.08.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarSümer Faktoring A.Ş. tarafından 13.05.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 10.000.000-TL nominal değerli 92 gün vadeli TRFSUMF82016 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 14 Ağustos 2020 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868959BIST