***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Sümer Faktoring A.Ş. TRFSUMFA2028 ISIN Kodlu 4.127.000.-TL Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 90.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 04.12.2020Vade (Gün Sayısı) 87Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,76Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUMFA2028Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.01.2020Satışa Başlanma Tarihi 07.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 07.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 08.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 4.127.000İhraç Fiyatı 0,96771Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.12.2020Kayıt Tarihi 03.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.12.2020Ek AçıklamalarSümer Faktoring A.Ş.'nin 4.127.000-TL nominal değerli 87 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 07 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 08 Eylül 2020, itfa tarihi 04 Aralık 2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873922BIST