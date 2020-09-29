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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.09.2020 13:36
GÜNCEL HABERLER



***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSUMF92015 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Ana Para ve Faiz Ödemesi Gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 90.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 81
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,75
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUMF92015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.01.2020
Satışa Başlanma Tarihi 09.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000
İhraç Fiyatı 0,97564
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.09.2020
Kayıt Tarihi 28.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.09.2020
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 09.07.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 5.000.000-TL nominal değerli 81 gün vadeli TRFSUMF92015 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 29 Eylül 2020 tarihinde tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877174


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 10,12 21.231.991 % 10,00  
YAPRK 53,35 609.470 % 10,00  
VANGD 5,72 1.264.944 % 10,00  
TKURU 940,90 2.984.535 % 10,00  
EGCYO 1,43 938.510 % 10,00  
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14:51 Alış Satış %  
Dolar 7,8302 7,8330 % 0,42  
Euro 9,1633 9,1695 % 0,72  
Sterlin 10,0334 10,0837 % 0,47  
Frank 8,4526 8,5036 % 0,51  
Riyal 2,0806 2,0911 % 0,28  
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14:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.886 1.887 5,00  
Altın Gr. 474 474 1,96  
Cumhuriyet 3.140 3.187 30,00  
Tam 3.127 3.206 31,00  
Yarım 1.512 1.551 15,00  
Çeyrek 758 775 7,50  
Gümüş.Ons 23,91 23,95 0,26  
Gümüş Gr. 6,01 6,02 0,07  
B. Petrol 42,55 42,55 -0,32  
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