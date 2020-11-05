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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.11.2020 11:17
GÜNCEL HABERLER



***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSUMFK2018 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Ana Para ve Faiz Ödemesi Gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 90.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 62
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUMFK2018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.01.2020
Satışa Başlanma Tarihi 03.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 0,97596
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.11.2020
Kayıt Tarihi 04.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 04.09.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 10.000.000-TL nominal değerli 62 gün vadeli TRFSUMFK2018 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 5 Kasım 2020 tarihinde tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886306


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PKENT 786,50 26.741 % 9,98  
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Riyal 2,2493 2,2606 % 0,48  
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Altın Gr. 521 521 5,52  
Cumhuriyet 3.457 3.509 21,00  
Tam 3.438 3.524 17,04  
Yarım 1.662 1.705 8,24  
Çeyrek 833 852 4,12  
Gümüş.Ons 24,52 24,56 0,64  
Gümüş Gr. 6,65 6,66 0,18  
B. Petrol 40,88 40,88 -0,34  
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