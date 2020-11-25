***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.11.2020 17:06
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Sümer Faktoring A.Ş. TRFSUMF22111 ISIN Kodlu 10.000.000-TL Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.12.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 90.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,82
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUMF22111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.01.2020
Satışa Başlanma Tarihi 24.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 25.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 0,95591
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.02.2021
Kayıt Tarihi 23.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.02.2021
Ek Açıklamalar
Sümer Faktoring A.Ş.'nin 10.000.000-TL nominal değerli 91 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 24 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 25 Kasım 2020, itfa tarihi 24 Şubat 2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889970
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