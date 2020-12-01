***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.12.2020 14:24
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSUMFA2010 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Ana Para ve Faiz Ödemesi Gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.12.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 90.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 179
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUMFA2010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.01.2020
Satışa Başlanma Tarihi 04.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.709.000
İhraç Fiyatı 0,93575
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.12.2020
Kayıt Tarihi 30.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.12.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 05.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 14.709.000-TL nominal değerli 179 gün vadeli TRFSUMFA2010 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 1 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890717
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