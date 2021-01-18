***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSUMF12112 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Ana Para ve Faiz Ödemesi Gerçekleşmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 90.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 18.01.2021Vade (Gün Sayısı) 74Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,34Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUMF12112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.01.2020Satışa Başlanma Tarihi 04.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 04.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 05.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.500.000İhraç Fiyatı 0,96479Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.01.2021Kayıt Tarihi 15.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.01.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarSümer Faktoring A.Ş. tarafından 05.11.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 11.500.000-TL nominal değerli 74 gün vadeli TRFSUMF12112 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 18 Ocak 2021 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903002BIST