***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Sümer Faktoring A.Ş. TRFSUMF52118 ISIN Kodlu 11.600.000-TL Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 115.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.05.2021Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUMF52118Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.01.2021Satışa Başlanma Tarihi 29.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 29.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 01.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.600.000İhraç Fiyatı 0,94482Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.05.2021Kayıt Tarihi 07.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.05.2021Ek AçıklamalarSümer Faktoring A.Ş.'nin 11.600.000-TL nominal değerli 98 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 29 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 01 Şubat 2021, itfa tarihi 10 Mayıs 2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906677BIST