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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.02.2021 15:44



***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Sümer Faktoring A.Ş. TRFSUMF52118 ISIN Kodlu 11.600.000-TL Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 115.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUMF52118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.01.2021
Satışa Başlanma Tarihi 29.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 01.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.600.000
İhraç Fiyatı 0,94482
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.05.2021
Kayıt Tarihi 07.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.05.2021

Ek Açıklamalar
Sümer Faktoring A.Ş.'nin 11.600.000-TL nominal değerli 98 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 29 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 01 Şubat 2021, itfa tarihi 10 Mayıs 2021'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906677


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Tam 2.822 2.896 -72,02  
Yarım 1.364 1.401 -34,83  
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