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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.02.2021 14:02



***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Sümer Faktoring A.Ş. TRFSUMF82115 ISIN Kodlu 15.007.000-TL Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 115.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 184
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUMF82115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.01.2021
Satışa Başlanma Tarihi 02.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 03.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.007.000
İhraç Fiyatı 0,89711
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.08.2021
Kayıt Tarihi 05.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.08.2021

Ek Açıklamalar
Sümer Faktoring A.Ş.'nin 15.007.000-TL nominal değerli 184 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 02 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 03 Şubat 2021, itfa tarihi 06 Ağustos 2021'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907183


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YESIL 242,00 10.621.182 % 10,00  
UZERB 71,50 1.321.821 % 10,00  
SERVE 17,96 2.157.950 % 9,98  
TACTR 31,74 4.182.597 % 9,98  
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Tam 2.794 2.864 -3,25  
Yarım 1.351 1.385 -1,57  
Çeyrek 677 693 -0,79  
Gümüş.Ons 26,57 26,61 0,15  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 0,00  
B. Petrol 57,95 57,95 0,15  
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