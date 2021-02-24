***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSUMF22111 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Ana Para ve Faiz Ödemesi Gerçekleşmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 90.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 24.02.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,82Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUMF22111Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.01.2020Satışa Başlanma Tarihi 24.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 24.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 25.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 0,95591Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.02.2021Kayıt Tarihi 23.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.02.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarSümer Faktoring A.Ş. tarafından 25.11.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 10.000.000-TL nominal değerli 91 gün vadeli TRFSUMF22111 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 24 Şubat 2021 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912115BIST