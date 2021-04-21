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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.04.2021 12:29



***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSUMF42119 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Ana Para ve Faiz Ödemesi Gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 90.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü 21.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 97
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFSUMF42119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.01.2020
Satışa Başlanma Tarihi 13.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 14.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.000.000
İhraç Fiyatı 0,94536
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.04.2021
Kayıt Tarihi 20.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.04.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Sümer Faktoring A.Ş. tarafından 14 Ocak 2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 9.000.000-TL nominal değerli 97 gün vadeli TRFSUMF42119 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 21 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929968


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