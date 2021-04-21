***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSUMF42119 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Ana Para ve Faiz Ödemesi Gerçekleşmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 90.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü 21.04.2021Vade (Gün Sayısı) 97Faiz Oranı Türü İskontoluISIN Kodu TRFSUMF42119Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.01.2020Satışa Başlanma Tarihi 13.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 13.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 14.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.000.000İhraç Fiyatı 0,94536Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 21.04.2021Kayıt Tarihi 20.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.04.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarSümer Faktoring A.Ş. tarafından 14 Ocak 2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 9.000.000-TL nominal değerli 97 gün vadeli TRFSUMF42119 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 21 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929968BIST