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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.05.2021 16:53



***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Sümer Faktoring A.Ş. TRFSUMF92114 ISIN Kodlu 14.600.000-TL Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 115.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 130
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUMF92114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.01.2021
Satışa Başlanma Tarihi 07.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.600.000
İhraç Fiyatı 0,92581
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.09.2021
Kayıt Tarihi 16.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.09.2021
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
Sümer Faktoring A.Ş.'nin 14.600.000-TL nominal değerli 130 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 07 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 10 Mayıs 2021, itfa tarihi 17 Eylül 2021'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935810


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INVEO 132,00 106.584.189 % 10,00  
DOCO 800,80 127.117.376 % 10,00  
YONGA 28,42 1.242.210 % 9,98  
ISKPL 33,56 19.215.769 % 9,96  
TGSAS 15,25 7.543.186 % 9,95  
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Altın Ons 1.840 1.840 8,80  
Altın Gr. 489 489 3,84  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,54 27,57 0,10  
Gümüş Gr. 7,34 7,35 0,08  
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