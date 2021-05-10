***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Sümer Faktoring A.Ş. TRFSUMF92114 ISIN Kodlu 14.600.000-TL Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 115.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 17.09.2021Vade (Gün Sayısı) 130Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUMF92114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.01.2021Satışa Başlanma Tarihi 07.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 07.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 10.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.600.000İhraç Fiyatı 0,92581Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.09.2021Kayıt Tarihi 16.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.09.2021Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarSümer Faktoring A.Ş.'nin 14.600.000-TL nominal değerli 130 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 07 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 10 Mayıs 2021, itfa tarihi 17 Eylül 2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935810BIST