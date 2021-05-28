***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Sümer Faktoring A.Ş. TRFSUMFE2115 ISIN Kodlu 15.500.000-TL Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 115.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 18.10.2021Vade (Gün Sayısı) 143Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUMFE2115Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.01.2021Satışa Başlanma Tarihi 27.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 27.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 28.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.500.000İhraç Fiyatı 0,91816Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.10.2021Kayıt Tarihi 15.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.10.2021Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarSümer Faktoring A.Ş.'nin 15.500.000-TL nominal değerli 143 gün vadeli finansman bonosu nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 27 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 28 Mayıs 2021, itfa tarihi 18 Ekim 2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938699BIST