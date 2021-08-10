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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.08.2021 13:46



***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Sümer Faktoring A.Ş. TRFSUMF12211 ISIN Kodlu 17.000.000-TL Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 93.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 170
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUMF12211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 09.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.000.000
İhraç Fiyatı 0,90362
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.01.2022
Kayıt Tarihi 26.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.01.2022
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
Sümer Faktoring A.Ş.'nin 17.000.000-TL nominal değerli, 170 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 09 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 10 Ağustos 2021, itfa tarihi 27 Ocak 2022'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956845


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SELGD 6,17 16.489.703 % 9,98  
SNKRN 28,00 965.801 % 9,98  
PENTA 59,00 16.141.631 % 9,97  
UFUK 15,12 256.284 % 9,96  
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13:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.729 -0,64  
Altın Gr. 480 480 0,09  
Cumhuriyet 3.193 3.241 -16,00  
Tam 3.176 3.256 -14,71  
Yarım 1.535 1.575 -7,11  
Çeyrek 770 787 -3,56  
Gümüş.Ons 23,36 23,40 -0,06  
Gümüş Gr. 6,50 6,51 -0,01  
B. Petrol 69,70 69,70 0,66  
Seans Raporu 13:32
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