***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Sümer Faktoring A.Ş. TRFSUMF12211 ISIN Kodlu 17.000.000-TL Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 93.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.01.2022Vade (Gün Sayısı) 170Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUMF12211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021Satışa Başlanma Tarihi 09.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 10.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.000.000İhraç Fiyatı 0,90362Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.01.2022Kayıt Tarihi 26.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.01.2022Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarSümer Faktoring A.Ş.'nin 17.000.000-TL nominal değerli, 170 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 09 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 10 Ağustos 2021, itfa tarihi 27 Ocak 2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956845BIST