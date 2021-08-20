***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSUMF82123 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Ana Para ve Faiz Ödemesi Gerçekleşmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 115.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 20.08.2021Vade (Gün Sayısı) 198Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUMF82123Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.01.2021Satışa Başlanma Tarihi 02.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 02.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 03.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.124.500İhraç Fiyatı 0,89015Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 20.08.2021Kayıt Tarihi 19.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.08.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimizin, 03 Şubat 2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 15.124.500-TL nominal değerli 198 gün vadeli TRFSUMF82123 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 20 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959616BIST