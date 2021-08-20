***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.08.2021 11:36
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSUMF82123 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Ana Para ve Faiz Ödemesi Gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 115.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 198
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUMF82123
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.01.2021
Satışa Başlanma Tarihi 02.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 03.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.124.500
İhraç Fiyatı 0,89015
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.08.2021
Kayıt Tarihi 19.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.08.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 03 Şubat 2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 15.124.500-TL nominal değerli 198 gün vadeli TRFSUMF82123 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 20 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959616
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