***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimizin, 20.902.000-TL nominal tutarlı ve 183 gün vadeli, TRFSUMF22210 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 93.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 23.02.2022Vade (Gün Sayısı) 183Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUMF22210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021Satışa Başlanma Tarihi 23.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 23.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 24.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.902.000İhraç Fiyatı 0,89661Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 23.02.2022Kayıt Tarihi 22.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.02.2022Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin 20.902.000-TL nominal tutarlı, 183 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 23 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 24 Ağustos 2021, itfa tarihi 23 Şubat 2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960175BIST