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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.09.2021 10:50



***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Şirketimizin, 13.168.500-TL nominal tutarlı ve 190 gün vadeli, TRFSUMF32219 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 115.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 190
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUMF32219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.01.2021
Satışa Başlanma Tarihi 06.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 07.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.168.500
İhraç Fiyatı 0,89308
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.03.2022
Kayıt Tarihi 15.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.03.2022
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 13.168.500-TL nominal tutarlı, 190 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 06 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 07 Eylül 2021, itfa tarihi 16 Mart 2022 'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962154


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Cumhuriyet 3.204 3.252 -12,00  
Tam 3.186 3.269 -11,73  
Yarım 1.540 1.581 -5,67  
Çeyrek 772 791 -2,84  
Gümüş.Ons 24,35 24,37 0,04  
Gümüş Gr. 6,57 6,57 0,04  
B. Petrol 71,79 71,79 0,10  
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