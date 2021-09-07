***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimizin, 13.168.500-TL nominal tutarlı ve 190 gün vadeli, TRFSUMF32219 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 115.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 16.03.2022Vade (Gün Sayısı) 190Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUMF32219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.01.2021Satışa Başlanma Tarihi 06.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 06.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 07.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.168.500İhraç Fiyatı 0,89308Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.03.2022Kayıt Tarihi 15.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.03.2022Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin 13.168.500-TL nominal tutarlı, 190 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 06 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 07 Eylül 2021, itfa tarihi 16 Mart 2022 'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962154BIST