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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.10.2021 14:17



***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSUMFE2115 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Ana Para ve Faiz Ödemesi Gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 115.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 143
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUMFE2115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.01.2021
Satışa Başlanma Tarihi 27.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 28.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.500.000
İhraç Fiyatı 0,91816
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.10.2021
Kayıt Tarihi 15.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.10.2021
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28 Mayıs 2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 15.500.000-TL nominal değerli, 143 gün vadeli, TRFSUMFE2115 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 18 Ekim 2021 tarihinde tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971205


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Yarım 1.676 1.720 9,02  
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