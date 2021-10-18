***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimizin, 20.000.000-TL nominal tutarlı ve 165 gün vadeli, TRFSUMF42218 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 93.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 01.04.2022Vade (Gün Sayısı) 165Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUMF42218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021Satışa Başlanma Tarihi 15.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 18.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000İhraç Fiyatı 0,91142Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.04.2022Kayıt Tarihi 31.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.04.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 20.000.000-TL nominal tutarlı, 165 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 15 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 18 Ekim 2021, itfa tarihi 01 Nisan 2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971207BIST