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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.10.2021 14:39



***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Şirketimizin, 20.000.000-TL nominal tutarlı ve 165 gün vadeli, TRFSUMF42218 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 93.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 165
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUMF42218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 15.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 18.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 0,91142
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.04.2022
Kayıt Tarihi 31.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.04.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20.000.000-TL nominal tutarlı, 165 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 15 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 18 Ekim 2021, itfa tarihi 01 Nisan 2022'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971207


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Tam 3.478 3.565 28,04  
Yarım 1.681 1.725 13,56  
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