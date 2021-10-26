***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSUMFA2119 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 2.Kupon Faiz BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 3,3904 22,5 24,77 474.656 Evet2 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021 3,3904 22,5 24,773 21.12.2021 20.12.2021 21.12.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.12.2021 20.12.2021 21.12.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFSUMFA2119 ISIN kodlu finansman bonosunun 2.kupon dönem faiz oranı % 3,3904, yıllık basit faiz oranı % 22,50, yıllık bileşik faiz oranı % 24,77 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972478BIST