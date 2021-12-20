***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSUMFA2119 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 3.Kupon Faiz BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 115.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 21.12.2021Vade (Gün Sayısı) 165Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUMFA2119Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.01.2021Satışa Başlanma Tarihi 08.07.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 3Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.09.2021 01.09.2021 02.09.2021 3,3904 22,5 24,77 474.656 Evet2 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021 3,3904 22,5 24,77 474.656 Evet3 21.12.2021 20.12.2021 21.12.2021 3,3904 22,5 24,77Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.12.2021 20.12.2021 21.12.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFSUMFA2119 ISIN kodlu finansman bonosunun 3.kupon dönem faiz oranı % 3,3904, yıllık basit faiz oranı % 22,50, yıllık bileşik faiz oranı % 24,77 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984753BIST