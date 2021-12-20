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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.12.2021 17:08
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSUMFA2119 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 3.Kupon Faiz Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 115.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 165
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUMFA2119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.01.2021
Satışa Başlanma Tarihi 08.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.09.2021 01.09.2021 02.09.2021 3,3904 22,5 24,77 474.656 Evet
2 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021 3,3904 22,5 24,77 474.656 Evet
3 21.12.2021 20.12.2021 21.12.2021 3,3904 22,5 24,77
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.12.2021 20.12.2021 21.12.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFSUMFA2119 ISIN kodlu finansman bonosunun 3.kupon dönem faiz oranı % 3,3904, yıllık basit faiz oranı % 22,50, yıllık bileşik faiz oranı % 24,77 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984753


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Yarım 2.099 2.171 -217,41  
Çeyrek 1.053 1.086 -108,70  
Gümüş.Ons 22,90 22,93 0,10  
Gümüş Gr. 7,93 7,94 -1,02  
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