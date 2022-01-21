***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.01.2022 12:28
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Şirketimizin, 15.098.000-TL nominal tutarlı ve 126 gün vadeli, TRFSUMF52217 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 93.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 126
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUMF52217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 20.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 21.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.098.000
İhraç Fiyatı 0,91043
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.05.2022
Kayıt Tarihi 26.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.05.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 15.098.000-TL nominal tutarlı, 126 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 21 Ocak 2022, itfa tarihi 27 Mayıs 2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995580
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