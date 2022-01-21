***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimizin, 15.098.000-TL nominal tutarlı ve 126 gün vadeli, TRFSUMF52217 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 93.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.05.2022Vade (Gün Sayısı) 126Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUMF52217Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021Satışa Başlanma Tarihi 20.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 20.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 21.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.098.000İhraç Fiyatı 0,91043Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.05.2022Kayıt Tarihi 26.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.05.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 15.098.000-TL nominal tutarlı, 126 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 21 Ocak 2022, itfa tarihi 27 Mayıs 2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995580BIST