***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.03.2022 11:22
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSUMF32219 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Ana Para ve Faiz Ödemesi Gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar
12:402.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 15,70
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.088
12:4014,7078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0086
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6250
12:4016,1676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0786
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
12:40908,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,62
|Açılış
|: 908,84
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler12:40
|PKENT
|436,90
|3.711.902
|% 9,99
|
|YEOTK
|57,05
|11.535.998
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|3.986.862
|% 9,87
|
|GZNMI
|25,18
|36.664.356
|% 9,76
|
|YUNSA
|17,52
|27.359.925
|% 8,62
|
|ORCAY
|23,10
|28.492.088
|% -9,98
|
|PENTA
|316,50
|42.485.326
|% -5,47
|
|UZERB
|39,00
|40.482
|% -4,32
|
|EMNIS
|19,52
|23.892
|% -3,84
|
|SERVE
|16,51
|18.987
|% -2,83
|
|THYAO
|27,90
|2.260.199.328
|% 0,87
|
|KRDMD
|14,57
|940.188.655
|% 0,97
|
|FROTO
|283,00
|515.653.739
|% 3,59
|
|EREGL
|34,54
|507.619.781
|% 0,94
|
|KOZAL
|137,00
|381.674.673
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,23
|291.059.758
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,84
|318.383.715
|% 0,52
|
|ODAS
|1,59
|131.622.432
|% 1,92
|
|THYAO
|27,90
|2.260.199.328
|% 0,87
|
|KRDMD
|14,57
|940.188.655
|% 0,97
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7015
|14,7078
|% 0,06
|
|Euro
|16,1425
|16,1676
|% 0,49
|
|Sterlin
|19,1555
|19,2515
|% 0,25
|
|Frank
|15,5867
|15,6806
|% 0,26
|
|Riyal
|3,9074
|3,9269
|% 0,06
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,67
|
|Altın Gr.
|907
|907
|0,83
|
|Cumhuriyet
|5.997
|6.087
|26,00
|
|Tam
|5.971
|6.122
|21,66
|
|Yarım
|2.886
|2.961
|10,48
|
|Çeyrek
|1.447
|1.481
|5,24
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|-0,04
|
|B. Petrol
|103
|103
|2,72
|
Seans Raporu
12:40
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866