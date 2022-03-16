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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.03.2022 11:22
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSUMF32219 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Ana Para ve Faiz Ödemesi Gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2020

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BIST USD EURO ALTIN
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En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 436,90 3.711.902 % 9,99  
YEOTK 57,05 11.535.998 % 9,92  
OYLUM 4,90 3.986.862 % 9,87  
GZNMI 25,18 36.664.356 % 9,76  
YUNSA 17,52 27.359.925 % 8,62  
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12:40 Alış Satış %  
Dolar 14,7015 14,7078 % 0,06  
Euro 16,1425 16,1676 % 0,49  
Sterlin 19,1555 19,2515 % 0,25  
Frank 15,5867 15,6806 % 0,26  
Riyal 3,9074 3,9269 % 0,06  
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12:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.922 1.922 3,67  
Altın Gr. 907 907 0,83  
Cumhuriyet 5.997 6.087 26,00  
Tam 5.971 6.122 21,66  
Yarım 2.886 2.961 10,48  
Çeyrek 1.447 1.481 5,24  
Gümüş.Ons 24,80 24,84 -0,08  
Gümüş Gr. 11,71 11,72 -0,04  
B. Petrol 103 103 2,72  
Seans Raporu 12:40
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