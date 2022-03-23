***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimizin, 12.080.700-TL nominal tutarlı ve 147 gün vadeli, TRFSUMF82214 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 102.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 17.08.2022Vade (Gün Sayısı) 147Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUMF82214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.01.2022Satışa Başlanma Tarihi 22.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 22.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 23.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.080.700İhraç Fiyatı 0,91019Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.08.2022Kayıt Tarihi 16.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.08.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 12.080.700-TL nominal tutarlı, 147 gün vadeli finansman bonosu ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 22 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 23 Mart 2022, itfa tarihi 17 Ağustos 2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012349BIST