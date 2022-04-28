Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.04.2022 16:19
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Şirketimizin TRFSUMF82222 ISIN Kodlu, 17.800.000-TL nominal tutarlı ve 125 gün vadeli Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 102.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 31.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 125
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUMF82222
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.01.2022
Satışa Başlanma Tarihi 27.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 28.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.800.000
İhraç Fiyatı 0,92114
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 31.08.2022
Kayıt Tarihi 29.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.08.2022

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A-(Trk) 10.06.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimizin TRFSUMF82222 ISIN kodlu, 17.800.000-TL nominal tutarlı, 125 gün vadeli finansman bonosunun satışı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 27 Nisan 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 28 Nisan 2022, itfa tarihi 31 Ağustos 2022'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024813


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:562.437
Değişim :  -0,59% |  -14,44
Açılış :  2.460  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.478 En Düşük
2.429
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 251,90 11.480.846 % 10,00  
BOSSA 44,00 23.684.313 % 10,00  
CASA 127,60 855.602 % 10,00  
INVEO 32,88 12.753.701 % 9,97  
POLHO 3,42 114.902.538 % 9,97  
daha fazla
16:54 Alış Satış %  
Dolar 14,7732 14,7868 % -0,15  
Euro 15,5700 15,5890 % -0,24  
Sterlin 18,3148 18,4066 % -1,11  
Frank 15,1048 15,1958 % -0,75  
Riyal 3,9252 3,9449 % -0,27  
daha fazla
16:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.891 1.891 5,12  
Altın Gr. 896 896 -1,44  
Cumhuriyet 5.973 6.063 -31,00  
Tam 5.942 6.090 -36,97  
Yarım 2.872 2.946 -17,89  
Çeyrek 1.440 1.473 -8,95  
Gümüş.Ons 23,13 23,15 -0,17  
Gümüş Gr. 10,94 10,96 -0,15  
B. Petrol 105 105 -0,11  
Seans Raporu 16:54
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru