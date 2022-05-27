***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.05.2022 14:00
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Şirketimizin TRFSUMF92213 ISIN Kodlu, 10.500.000-TL nominal tutarlı ve 125 gün vadeli Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.04.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 113.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 125
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUMF92213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.05.2022
Satışa Başlanma Tarihi 26.05.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.05.2022
Vade Başlangıç Tarihi 27.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.500.000
İhraç Fiyatı 0,92114
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.09.2022
Kayıt Tarihi 28.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.09.2022
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A-(Trk) 10.06.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin TRFSUMF92213 ISIN kodlu, 10.500.000-TL nominal tutarlı, 125 gün vadeli finansman bonosunun satışı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 26 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 27 Mayıs 2022, itfa tarihi 29 Eylül 2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032916
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