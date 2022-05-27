***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimizin TRFSUMF92213 ISIN Kodlu, 10.500.000-TL nominal tutarlı ve 125 gün vadeli Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 113.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 29.09.2022Vade (Gün Sayısı) 125Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUMF92213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.05.2022Satışa Başlanma Tarihi 26.05.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 26.05.2022Vade Başlangıç Tarihi 27.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.500.000İhraç Fiyatı 0,92114Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.09.2022Kayıt Tarihi 28.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.09.2022Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A-(Trk) 10.06.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin TRFSUMF92213 ISIN kodlu, 10.500.000-TL nominal tutarlı, 125 gün vadeli finansman bonosunun satışı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 26 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 27 Mayıs 2022, itfa tarihi 29 Eylül 2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032916BIST