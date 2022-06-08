Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.06.2022 14:59
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Şirketimizin TRFSUMF92221 ISIN Kodlu, 10.919.300 -TL nominal tutarlı ve 113 gün vadeli Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 102.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 113
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUMF92221
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.01.2022
Satışa Başlanma Tarihi 07.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 08.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.919.300
İhraç Fiyatı 0,92418
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.09.2022
Kayıt Tarihi 28.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.09.2022

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A-(Trk) 10.06.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimizin TRFSUMF92221 ISIN kodlu, 10.919.300-TL nominal tutarlı, 113 gün vadeli finansman bonosunun satışı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 07 Haziran 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 08 Haziran 2022, itfa tarihi 29 Eylül 2022'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035728


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:582.644
Değişim :  -0,16% |  -4,16
Açılış :  2.659  
Önceki Kapanış :  2.648  
En Yüksek
2.685 En Düşük
2.641
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMKEL 2,61 26.302.865 % 9,66  
ULUUN 22,42 335.679.459 % 8,83  
MAGEN 13,37 67.986.850 % 8,79  
TMSN 30,92 301.439.603 % 6,84  
TUKAS 12,78 180.703.243 % 6,77  
daha fazla
14:58 Alış Satış %  
Dolar 17,1763 17,1794 % 2,54  
Euro 18,4803 18,5163 % 3,02  
Sterlin 21,4873 21,5951 % 2,18  
Frank 17,5151 17,6206 % 2,09  
Riyal 4,5638 4,5867 % 2,49  
daha fazla
14:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.851 1.852 -0,75  
Altın Gr. 1.022 1.022 24,46  
Cumhuriyet 6.816 6.919 167,00  
Tam 6.787 6.958 173,65  
Yarım 3.280 3.366 84,00  
Çeyrek 1.645 1.683 42,00  
Gümüş.Ons 21,97 21,99 -0,25  
Gümüş Gr. 12,15 12,17 0,18  
B. Petrol 122 122 1,12  
Seans Raporu 14:58
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru