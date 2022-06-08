***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimizin TRFSUMF92221 ISIN Kodlu, 10.919.300 -TL nominal tutarlı ve 113 gün vadeli Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 102.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 29.09.2022Vade (Gün Sayısı) 113Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUMF92221Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.01.2022Satışa Başlanma Tarihi 07.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 07.06.2022Vade Başlangıç Tarihi 08.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.919.300İhraç Fiyatı 0,92418Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.09.2022Kayıt Tarihi 28.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.09.2022Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A-(Trk) 10.06.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin TRFSUMF92221 ISIN kodlu, 10.919.300-TL nominal tutarlı, 113 gün vadeli finansman bonosunun satışı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 07 Haziran 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 08 Haziran 2022, itfa tarihi 29 Eylül 2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035728BIST