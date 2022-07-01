***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimizin TRFSUMF92239 ISIN Kodlu, 20.200.000 -TL nominal tutarlı ve 76 gün vadeli Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 113.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 15.09.2022Vade (Gün Sayısı) 76Faiz Oranı Türü İskontoluISIN Kodu TRFSUMF92239Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.05.2022Satışa Başlanma Tarihi 30.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 30.06.2022Vade Başlangıç Tarihi 01.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.200.000İhraç Fiyatı 0,93753Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.09.2022Kayıt Tarihi 14.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.09.2022Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A-(tr) 10.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin TRFSUMF92239 ISIN kodlu, 20.200.000-TL nominal tutarlı, 76 gün vadeli finansman bonosunun satışı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 30 Haziran 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 01Temmuz 2022, itfa tarihi 15 Eylül 2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040662BIST