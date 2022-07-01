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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.07.2022 14:53
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Şirketimizin TRFSUMF92239 ISIN Kodlu, 20.200.000 -TL nominal tutarlı ve 76 gün vadeli Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.04.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 113.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 76
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFSUMF92239
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.05.2022
Satışa Başlanma Tarihi 30.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 01.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.200.000
İhraç Fiyatı 0,93753
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.09.2022
Kayıt Tarihi 14.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.09.2022

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A-(tr) 10.06.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimizin TRFSUMF92239 ISIN kodlu, 20.200.000-TL nominal tutarlı, 76 gün vadeli finansman bonosunun satışı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 30 Haziran 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 01Temmuz 2022, itfa tarihi 15 Eylül 2022'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040662


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