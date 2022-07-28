***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimizin TRFSUMFE2222 ISIN Kodlu, 26.750.000 -TL nominal tutarlı ve 90 gün vadeli Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 113.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 26.10.2022Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUMFE2222Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.05.2022Satışa Başlanma Tarihi 27.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 27.07.2022Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.750.000İhraç Fiyatı 0,92581Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.10.2022Kayıt Tarihi 25.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.10.2022Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A-(tr) 10.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin TRFSUMFE2222 ISIN kodlu, 26.750.000-TL nominal tutarlı, 90 gün vadeli finansman bonosunun satışı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 27 Temmuz 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 28 Temmuz 2022, itfa tarihi 26 Ekim 2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048541BIST