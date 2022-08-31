***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSUMF82222 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Ana Para ve Faiz Ödemesi Gerçekleşmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Zorunlu hale getirilen alanlara bilgi girişi yapılmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 102.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 13.01.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 31.08.2022Vade (Gün Sayısı) 125Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 8,5616Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,11Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUMF82222Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.01.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 27.04.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 27.04.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 28.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.800.000İhraç Fiyatı 0,92114Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 31.08.2022Kayıt Tarihi 29.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.800.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A-(tr) 10.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen, vade başlangıç tarihi 28 Nisan 2022 olan, 125 gün vadeli ve 17.800.000-TL nominal tutarlı TRFSUMF82222 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 31 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059072BIST