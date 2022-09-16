***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimizin TRFSUMFA2226 ISIN Kodlu, 8.000.000 -TL nominal tutarlı ve 98 gün vadeli Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.07.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 112.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 01.09.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 23.12.2022Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 7,9877Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,14Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUMFA2226Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.09.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 15.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 15.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 16.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.000.000İhraç Fiyatı 0,92603Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 23.12.2022Kayıt Tarihi 22.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.12.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 8.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A-(tr) 10.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin TRFSUMFA2226 ISIN kodlu, 8.000.000-TL nominal tutarlı, 98 gün vadeli finansman bonosunun satışı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 15 Eylül 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 16 Eylül 2022, itfa tarihi 23 Aralık 2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063553BIST