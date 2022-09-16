***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimizin TRFSUMF12310 ISIN Kodlu, 15.609.500 -TL nominal tutarlı ve 119 gün vadeli Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.07.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 112.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 01.09.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.01.2023Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 9,8623Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,44Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUMF12310Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.09.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 15.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 15.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 16.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.609.500İhraç Fiyatı 0,91023Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.01.2023Kayıt Tarihi 12.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.01.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.609.500Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A-(tr) 10.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin TRFSUMF12310 ISIN kodlu, 15.609.500-TL nominal tutarlı, 119 gün vadeli finansman bonosunun satışı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 15 Eylül 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 16 Eylül 2022, itfa tarihi 13 Ocak 2023'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063554BIST