***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.10.2022 13:56
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Şirketimizin TRFSUMF22319 ISIN Kodlu, 20.000.000 -TL nominal tutarlı ve 119 gün vadeli Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.07.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 112.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 01.09.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 9,6993
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,84
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUMF22319
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.09.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 18.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 19.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 0,91158
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.02.2023
Kayıt Tarihi 14.02.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.000.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A-(tr) 10.06.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin TRFSUMF22319 ISIN kodlu, 20.000.000-TL nominal tutarlı 119 gün vadeli finansman bonosunun satışı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 18 Ekim 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 19 Ekim 2022, itfa tarihi 15 Şubat 2023'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072845
BIST