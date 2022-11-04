***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSUMFK2216 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Ana Para ve Faiz Ödemesi Gerçekleşmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Zorunlu hale getirilen alanlara bilgi girişi yapılmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 113.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 12.05.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.11.2022Vade (Gün Sayısı) 93Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 8,4082Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 33Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 37,28Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUMFK2216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.05.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 02.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 02.08.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 03.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 0,92244Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.11.2022Kayıt Tarihi 03.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A-(tr) 10.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen, vade başlangıç tarihi 03 Ağustos 2022 olan, 93 gün vadeli ve 10.000.000-TL nominal tutarlı TRFSUMFK2216 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 04 Kasım 2022 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076741BIST