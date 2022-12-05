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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.12.2022 12:15
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren

Finansman Bonosu
Vadesi 05.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 88
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 7,1726
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,28
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUMFA2218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.09.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 07.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 08.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 23.000.000
İhraç Fiyatı 0,93307
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.12.2022
Kayıt Tarihi 02.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.12.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A-(tr) 10.06.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen, vade başlangıç tarihi 08 Eylül 2022 olan, 88 gün vadeli ve 23.000.000-TL nominal tutarlı TRFSUMFA2218 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 05 Aralık 2022 tarihinde tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084263


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EMKEL 5,17 28.550.721 % 10,00  
BALAT 14,52 1.280.780 % 10,00  
ALFAS 221,40 298.295.854 % 9,99  
KZBGY 23,58 493.082.262 % 9,98  
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Altın Gr. 1.076 1.076 -1,12  
Cumhuriyet 7.179 7.288 -4,00  
Tam 7.208 7.266 -8,00  
Yarım 3.496 3.552 -4,00  
Çeyrek 1.753 1.775 -3,00  
Gümüş.Ons 22,99 23,02 -0,13  
Gümüş Gr. 13,78 13,80 -0,07  
B. Petrol 87,93 87,93 2,36  
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