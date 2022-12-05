***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









Finansman BonosuVadesi 05.12.2022Vade (Gün Sayısı) 88Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 7,1726Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,28Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUMFA2218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.09.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 07.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 07.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 08.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 23.000.000İhraç Fiyatı 0,93307Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.12.2022Kayıt Tarihi 02.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.12.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A-(tr) 10.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen, vade başlangıç tarihi 08 Eylül 2022 olan, 88 gün vadeli ve 23.000.000-TL nominal tutarlı TRFSUMFA2218 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 05 Aralık 2022 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084263BIST