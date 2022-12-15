***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.12.2022 13:59
lme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A-(tr) 10.06.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen, vade başlangıç tarihi 15 Eylül 2022 olan, 91 gün vadeli ve 23.100.000-TL nominal tutarlı TRFSUMFA2234 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 15 Aralık 2022 tarihinde tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087488
BIST
15:185.173
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 106,58
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.149
15:1818,6456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0235
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
15:1819,8135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0859
|Açılış
|: 19,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
15:181.065,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -16,34
|Açılış
|: 1.065,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler15:16
|EPLAS
|28,82
|35.459.664
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|4.873.236
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|PLTUR
|11,01
|567.896
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|475.546.887
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|261.765.265
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,36
|374.992.670
|% -8,44
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SNPAM
|18,40
|631.102
|% -7,07
|
|THYAO
|139,90
|5.180.551.148
|% 2,12
|
|ASELS
|57,60
|5.026.404.216
|% 2,13
|
|ISCTR
|12,02
|3.877.949.112
|% 7,61
|
|ENKAI
|25,62
|3.776.365.445
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,30
|3.730.298.851
|% 5,84
|
|SKBNK
|2,87
|1.331.947.078
|% 5,51
|
|EKGYO
|7,82
|3.580.297.369
|% -1,64
|
|ISCTR
|12,02
|3.877.949.112
|% 7,61
|
|VAKBN
|11,13
|2.504.549.371
|% 4,90
|
|YKBNK
|11,78
|2.549.971.838
|% 5,94
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6401
|18,6462
|% 0,13
|
|Euro
|19,8077
|19,8210
|% -0,39
|
|Sterlin
|22,8683
|22,9830
|% -0,90
|
|Frank
|19,9980
|20,1185
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,09
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-29,42
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-15,98
|
|Cumhuriyet
|7.163
|7.271
|-86,00
|
|Tam
|7.195
|7.241
|-87,00
|
|Yarım
|3.484
|3.540
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.747
|1.770
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|13,87
|13,89
|-0,43
|
|B. Petrol
|82,72
|82,72
|0,02
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:31EMKEL
Yüzde 7.14 oranında artışla 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 958, 011 adet işlem
-
15:30ALBRK
Yüzde 5.17 oranında artışla 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 600, 809 adet işlem
-
15:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 124, 15 artarak (% 2.28 ) 5, 559
-
15:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, ISCTR
-
15:29XU100
Endeks 5, 177 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 17 üstünde . İşlem hacmi 77, 761.00 milyon TL de