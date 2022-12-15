***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









lme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A-(tr) 10.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen, vade başlangıç tarihi 15 Eylül 2022 olan, 91 gün vadeli ve 23.100.000-TL nominal tutarlı TRFSUMFA2234 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 15 Aralık 2022 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087488BIST