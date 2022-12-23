***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A-(tr) 10.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen, vade başlangıç tarihi 16 Eylül 2022 olan, 98 gün vadeli ve 8.000.000-TL nominal tutarlı TRFSUMFA2226 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 23 Aralık 2022 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089365BIST