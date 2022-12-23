***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.12.2022 10:27
Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A-(tr) 10.06.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen, vade başlangıç tarihi 16 Eylül 2022 olan, 98 gün vadeli ve 8.000.000-TL nominal tutarlı TRFSUMFA2226 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 23 Aralık 2022 tarihinde tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089365
BIST
13:575.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -22,73
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.449
En Düşük
5.371
13:5718,6889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
13:5719,8482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0486
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8680
En Düşük
19,7573
13:571.080,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,15
|Açılış
|: 1.079,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.081,51
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler13:55
|TERA
|12,10
|130.353
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|57.821.133
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|63.084.647
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.237.663
|% 9,99
|
|BRKVY
|27,60
|3.747.776
|% 9,96
|
|OTTO
|94,50
|1.537.755
|% -10,00
|
|HEKTS
|40,58
|543.668.648
|% -7,69
|
|BTCIM
|45,48
|171.210.959
|% -7,18
|
|GLRYH
|12,45
|171.761.234
|% -6,88
|
|SASA
|117,30
|399.714.589
|% -6,16
|
|THYAO
|141,80
|3.340.509.321
|% -0,21
|
|KRDMD
|18,43
|2.526.851.469
|% -0,43
|
|KOZAL
|589,00
|2.112.993.301
|% 4,58
|
|ENKAI
|28,32
|2.022.793.992
|% 1,43
|
|ISCTR
|13,14
|1.904.595.127
|% 2,10
|
|EKGYO
|8,33
|1.876.101.265
|% 0,24
|
|SKBNK
|3,16
|525.555.933
|% 0,96
|
|ISCTR
|13,14
|1.904.595.127
|% 2,10
|
|YKBNK
|12,21
|1.698.114.559
|% 1,16
|
|KRDMD
|18,43
|2.526.851.469
|% -0,43
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6779
|18,6814
|% 0,10
|
|Euro
|19,8277
|19,8418
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,4852
|22,5979
|% 0,41
|
|Frank
|20,0074
|20,1279
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9525
|4,9773
|% 0,14
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|7,02
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|4,71
|
|Cumhuriyet
|7.253
|7.362
|-27,00
|
|Tam
|7.289
|7.341
|23,00
|
|Yarım
|3.530
|3.591
|13,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.795
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,15
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|2,02
|