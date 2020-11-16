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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

16.11.2020 18:13
GÜNCEL HABERLER



***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

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Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

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-
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Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/11/2020
Mevcut Sermaye (TL)
30500000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
50100000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
3710000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 12,16
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
15890000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 52,1
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi

Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi

Sermaye Azaltım Tarihi

Sermaye Tescil Tarihi

Açıklamalar

         Şirketimiz 16.11.2020 tarihinde Şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6.maddesinin tadili hakkında Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
            Şirketimizin ana sözleşmesinin  MADDE   6 - ŞİRKETİN SERMAYESİ başlıklı  maddesinde ekli tadil tasarısı uyarınca değişiklik  yapılmasına,    
            Ana Sözleşmede yapılacak tadil tasarısı ile ilgili T.C. Bankacılık  Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli  izinlerin alınmasına ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında             görüşülmek  üzere hissedarların onayına sunulmasına,
 
 oy birliği ile karar verilmiştir.
 
Ek:Ana Sözleşme Tadil Tasarısı
ANA SÖZLEŞME TADİLİ TASARISI
 
 
ESKİ ŞEKİL MADDE – 6 ŞİRKETİN SERMAYESİ
                    
Şirketin sermayesi BİR Türk Lirası nominal değerde tamamı nama yazılı    
           30.500.000- (Otuzmilyonbeşyüzbin) adet  paya bölünmüş 30.500.000-(Otuzmilyonbeşyüzbin)
    Türk Lirasından ibarettir.
 
1-      Artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 25.700.000-Türk Lirası'nın tamamı ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari bir şekilde  nakden ve tamamen ödenmiştir.
 
2-      Bu defa sermayenin artırılan kısmını teşkil eden ve nama yazılı beheri BİR Türk Lirası nominal değerde 4.800.000 adet paya bölünmüş olan 4.800.000.- Türk Lirasının  1.445.000.-Türk Lirası her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakit olarak  tescilden önce nakden ödenecektir. Kalan 3.355.000.- TL'si İç kaynaklardan Geçmiş Yıl Karlarının sermayeye eklenmesiyle karşılanacak olup, bu artırım dolayısı ile ortaklarımıza artırımdan önceki sermayede sahibi bulundukları payları ile orantılı olarak bedelsiz pay senedi dağıtılacaktır.
 
Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılmasını ve kolay saklanmasını teminen lüzum görüldüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek paylık kupürler çıkartmak ve gerektiğinde bu kupürleri gerekli kanuni şartlara uymak kaydı ile daha küçük kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.
 
YENİ ŞEKİL MADDE – 6 ŞİRKETİN SERMAYESİ
                    
Şirketin sermayesi BİR Türk Lirası nominal değerde tamamı nama yazılı    
           50.100.000- (Ellimilyonyüzbin) adet  paya bölünmüş 50.100.000-(Ellimilyonyüzbin)  
    Türk Lirasından ibarettir.
 
1.       Artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 30.500.000-Türk Lirası'nın tamamı ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari bir şekilde  nakden ve tamamen ödenmiştir.
 
2.       Bu defa sermayenin artırılan kısmını teşkil eden ve nama yazılı beheri BİR Türk Lirası nominal değerde 19.600.000 adet paya bölünmüş olan 19.600.000.- Türk Lirasının 3.710.000.-Türk Lirası her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakit olarak  tescilden önce nakden ödenecektir. Kalan 15.890.000.- TL'si İç Kaynaklardan Geçmiş Yıl Karlarının sermayeye eklenmesiyle karşılanacak olup, bu artırım dolayısı ile ortaklarımıza artırımdan önceki sermayede sahibi bulundukları payları ile orantılı olarak bedelsiz pay senedi dağıtılacaktır.
 
Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılmasını ve kolay saklanmasını teminen lüzum görüldüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek paylık kupürler çıkartmak ve gerektiğinde bu kupürleri gerekli kanuni şartlara uymak kaydı ile daha küçük kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.
                                                      
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888737


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