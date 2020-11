***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi16/11/2020Mevcut Sermaye (TL)30500000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)50100000Bedelli Artırım Tutarı (TL)3710000Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 12,16Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)15890000Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 52,1Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz 16.11.2020 tarihinde Şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6.maddesinin tadili hakkında Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.Şirketimizin ana sözleşmesinin MADDE 6 - ŞİRKETİN SERMAYESİ başlıklı maddesinde ekli tadil tasarısı uyarınca değişiklik yapılmasına,Ana Sözleşmede yapılacak tadil tasarısı ile ilgili T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında görüşülmek üzere hissedarların onayına sunulmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.Ek:Ana Sözleşme Tadil TasarısıANA SÖZLEŞME TADİLİ TASARISIESKİ ŞEKİL MADDE – 6 ŞİRKETİN SERMAYESİŞirketin sermayesi BİR Türk Lirası nominal değerde tamamı nama yazılı30.500.000- (Otuzmilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüş 30.500.000-(Otuzmilyonbeşyüzbin)Türk Lirasından ibarettir.1- Artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 25.700.000-Türk Lirası'nın tamamı ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir.2- Bu defa sermayenin artırılan kısmını teşkil eden ve nama yazılı beheri BİR Türk Lirası nominal değerde 4.800.000 adet paya bölünmüş olan 4.800.000.- Türk Lirasının 1.445.000.-Türk Lirası her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakit olarak tescilden önce nakden ödenecektir. Kalan 3.355.000.- TL'si İç kaynaklardan Geçmiş Yıl Karlarının sermayeye eklenmesiyle karşılanacak olup, bu artırım dolayısı ile ortaklarımıza artırımdan önceki sermayede sahibi bulundukları payları ile orantılı olarak bedelsiz pay senedi dağıtılacaktır.Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılmasını ve kolay saklanmasını teminen lüzum görüldüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek paylık kupürler çıkartmak ve gerektiğinde bu kupürleri gerekli kanuni şartlara uymak kaydı ile daha küçük kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.YENİ ŞEKİL MADDE – 6 ŞİRKETİN SERMAYESİŞirketin sermayesi BİR Türk Lirası nominal değerde tamamı nama yazılı50.100.000- (Ellimilyonyüzbin) adet paya bölünmüş 50.100.000-(Ellimilyonyüzbin)Türk Lirasından ibarettir.1. Artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 30.500.000-Türk Lirası'nın tamamı ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir.2. Bu defa sermayenin artırılan kısmını teşkil eden ve nama yazılı beheri BİR Türk Lirası nominal değerde 19.600.000 adet paya bölünmüş olan 19.600.000.- Türk Lirasının 3.710.000.-Türk Lirası her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakit olarak tescilden önce nakden ödenecektir. Kalan 15.890.000.- TL'si İç Kaynaklardan Geçmiş Yıl Karlarının sermayeye eklenmesiyle karşılanacak olup, bu artırım dolayısı ile ortaklarımıza artırımdan önceki sermayede sahibi bulundukları payları ile orantılı olarak bedelsiz pay senedi dağıtılacaktır.Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılmasını ve kolay saklanmasını teminen lüzum görüldüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek paylık kupürler çıkartmak ve gerektiğinde bu kupürleri gerekli kanuni şartlara uymak kaydı ile daha küçük kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888737BIST