***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/11/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi16/11/2020Mevcut Sermaye (TL)30500000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)50100000Bedelli Artırım Tutarı (TL)3710000Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 12,16Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)15890000Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 52,1Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil Tarihi04/12/2020AçıklamalarŞirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6.maddesi 04.12.2020 tarihinde tescil olmuştur.04.12.2020 tarih ve 10217 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891400BIST