***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
04.12.2020 13:15
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
-
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/11/2020
Mevcut Sermaye (TL)
30500000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
50100000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
3710000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 12,16
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
15890000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 52,1
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
04/12/2020
Açıklamalar
Şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6.maddesi 04.12.2020 tarihinde tescil olmuştur.
04.12.2020 tarih ve 10217 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891400
BIST