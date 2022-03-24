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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

24.03.2022 18:51
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi


***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
-
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2022
Mevcut Sermaye (TL)
50100000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
65000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
14900000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 29,74
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
24/03/2022
Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi ve Paylar ile ilgili 6.maddesi, 24.03.2022 tarihinde tescil olmuştur.
24.03.2022 tarih ve 10544 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ektedir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012766


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Tam 6.154 6.308 61,61  
Yarım 2.975 3.051 29,81  
Çeyrek 1.492 1.526 14,90  
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