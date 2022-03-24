***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/03/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi02/03/2022Mevcut Sermaye (TL)50100000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)65000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 0Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)14900000Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 29,74Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil Tarihi24/03/2022AçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi ve Paylar ile ilgili 6.maddesi, 24.03.2022 tarihinde tescil olmuştur.24.03.2022 tarih ve 10544 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012766BIST