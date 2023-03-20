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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

20.03.2023 15:46
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi


***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/03/2023
Mevcut Sermaye (TL)
65000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
90000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
850000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 1,31
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
24150000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 37,15
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi

Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi

Sermaye Azaltım Tarihi

Sermaye Tescil Tarihi
17/03/2023
Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi ve Paylar ile ilgili 6.maddesi, 17.03.2023 tarihinde tescil olmuştur.
17.03.2023 tarih ve 10792 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ektedir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126281


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Tam 8.111 8.204 218,00  
Yarım 3.976 4.015 107,00  
Çeyrek 1.988 2.007 53,00  
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Gümüş Gr. 13,71 13,72 -0,11  
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