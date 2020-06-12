***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.06.2020 14:10
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SEVCAN DÖNMEZ MALİ İŞLER VE OPERASYON GRUP MÜDÜRÜ 0212 347 22 50 sdonmez@sumerfaktoring.com.tr
CİHANGİR YILMAZ YKÜ-KREDİLER VE İSTİHBARAT GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0212 347 22 50 cyilmaz@sumerfaktoring.com.tr
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.500.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850926
BIST
15:28109.658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 503,02
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.710
En Düşük
107.833
15:286,8322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0072
|Açılış
|: 6,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
15:287,7280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
15:28381,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,84
|Açılış
|: 381,87
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|55.789.421
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.208.932
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,61
|3.439.701
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,73
|3.915.988
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|GARAN
|8,15
|618.650.987
|% -0,12
|
|ECILC
|5,89
|536.896.235
|% 3,15
|
|EKGYO
|1,96
|500.736.474
|% 1,03
|
|PETKM
|3,96
|490.108.666
|% 0,76
|
|THYAO
|12,46
|434.216.851
|% -0,48
|
|EKGYO
|1,96
|500.736.474
|% 1,03
|
|TSKB
|1,27
|315.279.270
|% 2,42
|
|IHLGM
|1,57
|324.881.380
|% -0,63
|
|IEYHO
|0,76
|98.828.354
|% 4,11
|
|PETKM
|3,96
|490.108.666
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5859
|8,6290
|% -0,11
|
|Frank
|7,1925
|7,2358
|% -0,33
|
|Riyal
|1,8151
|1,8242
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|6,72
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.488
|2,70
|
|Tam
|2.536
|2.557
|2,80
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|1,30
|
|Çeyrek
|619
|625
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,02
|
|B. Petrol
|38,87
|38,87
|0,32
|
Seans Raporu
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15:36MPARK
Yüzde 4.99 oranında artışla 18.29 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 518, 837 adet işlem
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15:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 256, 59 artarak (% 0.20 ) 126, 980
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15:34XU100
Endeks 109, 507 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 9, 975.00 milyon TL de
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15:33BRISA
Yüzde 5.45 oranında artışla 11.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 861, 484 adet işlem
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15:32IHGZT
Yüzde 5.92 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 419, 015 adet işlem