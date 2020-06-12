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***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.06.2020 14:10
GÜNCEL HABERLER



***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SEVCAN DÖNMEZ MALİ İŞLER VE OPERASYON GRUP MÜDÜRÜ 0212 347 22 50 sdonmez@sumerfaktoring.com.tr
CİHANGİR YILMAZ YKÜ-KREDİLER VE İSTİHBARAT GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0212 347 22 50 cyilmaz@sumerfaktoring.com.tr

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.500.000




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850926


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,46% |  503,02
Açılış :  108.485  
Önceki Kapanış :  109.155  
En Yüksek
109.710 En Düşük
107.833
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 30,14 55.789.421 % 10,00  
GLRYH 12,98 25.208.932 % 10,00  
KSTUR 42,12 42.949 % 9,97  
DAGHL 11,61 3.439.701 % 9,94  
EKIZ 10,73 3.915.988 % 9,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5859 8,6290 % -0,11  
Frank 7,1925 7,2358 % -0,33  
Riyal 1,8151 1,8242 % -0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.735 6,72  
Altın Gr. 381 381 1,00  
Cumhuriyet 2.464 2.488 2,70  
Tam 2.536 2.557 2,80  
Yarım 1.238 1.248 1,30  
Çeyrek 619 625 0,70  
Gümüş.Ons 17,57 17,61 -0,07  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 -0,02  
B. Petrol 38,87 38,87 0,32  
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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