***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSEVCAN DÖNMEZ MALİ İŞLER VE OPERASYON GRUP MÜDÜRÜ 0212 347 22 50 sdonmez@sumerfaktoring.com.trCİHANGİR YILMAZ YKÜ-KREDİLER VE İSTİHBARAT GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0212 347 22 50 cyilmaz@sumerfaktoring.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.500.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850926BIST