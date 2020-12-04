***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.12.2020 12:52
***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.100.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1,00 TRY 50100000 TRY 100,00 YOKTUR. İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ASV HOLDİNG A.Ş. 47094000 TRY 94,00
SOFU ALTINBAŞ 1002000 TRY 2,00
VAKKAS ALTINBAŞ 1002000 TRY 2,00
ZEYNEP ALTINBAŞ 501000 TRY 1,00
ALİYE ALTINBAŞ 501000 TRY 1,00
TOPLAM 50100000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891396
BIST
14:411.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,79
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
14:417,7895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0177
|Açılış
|: 7,8000
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|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
14:419,4826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0357
|Açılış
|: 9,4700
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|Önceki Kapanış
|: 9,4700
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9,5376
En Düşük
9,4232
14:41461,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,77
|Açılış
|: 461,08
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,00
BIST En Aktif Hisseler14:39
|SNPAM
|17,38
|4.635.449
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|600.385.468
|% 9,99
|
|ERBOS
|35,56
|34.970.966
|% 9,96
|
|BEYAZ
|10,98
|11.296.553
|% 9,91
|
|GLBMD
|6,20
|10.864.710
|% 9,35
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|SODSN
|23,36
|287.286
|% -9,74
|
|EUKYO
|4,37
|8.335.717
|% -9,15
|
|TKNSA
|14,94
|760.166.861
|% -7,38
|
|PETKM
|4,44
|1.812.905.308
|% 4,23
|
|TSKB
|1,95
|1.389.144.901
|% -5,34
|
|DOHOL
|2,85
|1.322.111.261
|% 7,55
|
|SELEC
|16,10
|933.373.732
|% -3,42
|
|GARAN
|9,14
|780.085.066
|% -0,65
|
|TSKB
|1,95
|1.389.144.901
|% -5,34
|
|DOHOL
|2,85
|1.322.111.261
|% 7,55
|
|PETKM
|4,44
|1.812.905.308
|% 4,23
|
|EKGYO
|2,16
|410.779.928
|% -0,46
|
|IHLAS
|1,21
|184.101.535
|% -1,63
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7859
|7,7896
|% 0,23
|
|Euro
|9,4775
|9,4845
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,4509
|10,5033
|% 0,26
|
|Frank
|8,7129
|8,7653
|% 0,29
|
|Riyal
|2,0702
|2,0806
|% 0,20
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-2,44
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|3.055
|3.101
|-9,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-9,07
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-4,39
|
|Çeyrek
|737
|754
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,20
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|49,42
|49,42
|0,71
|
Seans Raporu
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