***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/08/2021Karar Sayısı023Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANIa) Sümer Faktoring A.Ş.'nin 09.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ilişkin Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablolarının, bunlara ait açıklamaları içeren raporun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun tarafımızdan incelendiğini, b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo dipnotları ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,finansal tablo ve dipnotlardaki bilgilerin, Şirket'in aktifleri, pasifleri,finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun Şirket'in gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. 09.08.2021 Sofu AltınbaşYönetim Kurulu Başkanı Serhat KutluYönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Ahmet KurşunYönetim Kurulu Üyesi (Denetimden Sorumlu) Cihangir YılmazYönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956416BIST