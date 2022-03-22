***SMRTG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
22.03.2022 18:02
***SMRTG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SMRTG]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
22/03/2022
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
38.208.000
Baz Fiyat (TL)
14
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
3.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/03/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
16-17-18/03/2022
Açıklamalar
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 38.208.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 153.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 24/03/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 14 TL/pay baz fiyat, "SMRTG.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012058
BIST
18:052.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 13,78
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.189
En Düşük
2.146
18:0514,8466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0200
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8497
En Düşük
14,7886
18:0516,3900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0513
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3984
En Düşük
16,2486
18:05914,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -8,92
|Açılış
|: 914,03
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
911,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENSRI
|15,40
|1.836.666
|% 10,00
|
|KONKA
|12,21
|110.817.202
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|22.121.537
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,86
|48.369.994
|% 9,97
|
|HEKTS
|17,33
|820.106.938
|% 9,96
|
|AYEN
|11,89
|104.564.397
|% -9,99
|
|PKENT
|286,80
|181.272.429
|% -9,98
|
|METRO
|1,12
|185.363.964
|% -9,68
|
|SANEL
|6,99
|9.973.735
|% -7,91
|
|MIPAZ
|6,19
|20.792.428
|% -6,64
|
|THYAO
|28,52
|3.804.841.874
|% 2,15
|
|EREGL
|33,80
|3.736.099.130
|% 6,19
|
|KRDMD
|15,26
|3.146.339.468
|% 1,33
|
|GARAN
|11,93
|1.985.559.326
|% 0,85
|
|SISE
|14,35
|1.187.499.736
|% 1,77
|
|KRDMD
|15,26
|3.146.339.468
|% 1,33
|
|ODAS
|1,65
|294.167.997
|% 1,85
|
|YKBNK
|4,10
|717.484.962
|% 2,50
|
|DOHOL
|3,64
|623.310.673
|% 1,39
|
|GARAN
|11,93
|1.985.559.326
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8436
|14,8466
|% 0,13
|
|Euro
|16,3793
|16,3900
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,5935
|19,6917
|% 0,64
|
|Frank
|15,8498
|15,9453
|% 0,21
|
|Riyal
|3,9456
|3,9654
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-22,19
|
|Altın Gr.
|914
|915
|-8,29
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,21
|
|B. Petrol
|115
|115
|-0,27
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59TTRAK
Yüzde 8.20 oranında artışla 253.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 985 adet işlem
-
17:58BEYAZ
Yüzde 5.85 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 952 adet işlem
-
17:56ENJSA
Yüzde 4.41 oranında artışla 15.14 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 964, 155 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 30, 039.00 milyon TL de
-
17:53OLMK
Yüzde 5.71 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 917, 311 adet işlem